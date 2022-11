Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Anzeigen nach Einbrüchen in Wohnhäuser in Senden, nahm die Polizei Lüdinghausen am Donnerstagabend (3.11.) auf.

Vergeblich versuchten die bislang unbekannten Täter an einem Haus am Prozessionsweg die Terrassentür aufzuhebeln. An der Tür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Erfolgreich waren sie anschließend beim Hebeln an einem Küchenfenster, dass sich auf Kipp befand. Im Inneren des Hauses konnten keine Veränderungen festgestellt werden. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Die Tatzeit liegt zwischen 7.25 und 20.20 Uhr.

Uhren und einen Laptop erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch der sich ebenfalls am Donnerstag in Senden auf der Straße Merschwiese ereignete. Hier liegt die Tatzeit zwischen 16.15 und 21 Uhr. Die Unbekannten hebelten die rückseitig gelegenen Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume im Haus nach Wertgegenständen.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Hinweise der Polizei:

-lassen sie keine Fenster auf "Kipp" stehen. In den vergangenen Tagen sind im Kreis Coesfeld in mindestens zwei Fällen Einbrecher durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere von Häusern gelangt -erwecken sie bei ihrer Abwesenheit nach Außen hin den Eindruck, dass jemand zuhause ist. Dies gelingt am Besten durch Licht, dass über Zeitschaltuhren in untersschiedlichen Räumen des Hauses geschaltet werden kann -verschließen sie vorhandene Türen

