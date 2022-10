Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld/Fahrer eines Krankenfahrstuhl verstorben

Coesfeld (ots)

An den Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag (3.10.) ereignete, ist am Sonntag (16.10.) ein 83-jähriger Mann aus Dülmen verstorben. Der Senior befuhr gegen 17 Uhr mit seinem elektronischen Krankenfahrstuhl die K44 von Lavesum in Richtung Dülmen Merfeld. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Grünstreifen und kam mit dem Krankenfahrstuhl zu Fall. Dabei verletze er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

