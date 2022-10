Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfstraße/Geparktes Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag (16.10.) in Senden. Der Fabia war am Fahrbahnrad der Dorfstraße abgestellt, als gegen 2.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit zu geringem Seitenabstand an dem Auto vorbei fuhr und es beschädigte. Ein Zeuge hörte den Knall und wurde so auf den Unfall aufmerksam. Aufgrund der Dunkelheit konnte er keine Angaben zu dem Unfallverursacher machen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

