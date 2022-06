POL-COE: Lüdinghausen, Rudolf-Diesel-Straße/Einbruch in Firma

Coesfeld (ots) - An einem geparkten blauen Volvo haben Unbekannte in der Nacht zum Montag (20.6.) die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Das Auto war am Fahrbahnrand abgestellt. Aus dem Auto stahlen die Unbekannten eine Geldbörse, die sich in der Mittelkonsole befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen ...

