Coesfeld (ots) - Einbrechern gelang es am Dienstag (08.03.22) nicht, in ein Haus am Richters Esch einzudringen. Gegen 11.55 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine männliche Person sich von außen an einer Haustür zu schaffen machte. Eine zweite männliche Person hat aufgepasst. Als sie die Zeugin bemerkten, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. An der ...

