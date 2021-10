Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dorfbauerschaft/Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus sucht die Polizei in Lüdinghausen nach Zeugen. Unbekannte brachen am Montag (25.10.) im Zeitraum von 07.15 bis 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Dorfbauerschaft ein. Hierzu brachen sie eine rückseitig gelegene Terrassentür auf. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese. Ein Zeuge beobachtete am Vormittag, zwischen 11 und 12 Uhr, ein silbernes Auto, dass mit geöffneten Türen vor dem Wohnhaus abgestellt war. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

