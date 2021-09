Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Mönkingheide/ Lenkrad ausgebaut und gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag (13.09.21) das Lenkrad eines schwarzen BMW X1 gestohlen. Zwischen 23 Uhr am Sonntag (12.09.21) und 7.30 Uhr am Montag (13.09.21) parkte das Auto an der Mönkingheide. Die Täter schlugen das Dreiecksfenster des Autos ein. Durch Öffnen der hinteren Beifahrertür gelangten sie in den Fahrgastinnenraum. Sie bauten das Lenkrad aus und stahlen es. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell