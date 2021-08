Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring/ Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag (14.08.21) einer 21-jährigen Paderbornerin in schamverletzender Weise gezeigt. Gegen 22.15 Uhr befand sie sich an der Haltestelle "Mahnmal" am Anton-Aulke-Ring. Nachdem der Unbekannte der Frau hinterher rief, drehte sich die Paderbornerin um. In dem Augenblick entblößte sich der Mann und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Der Mann soll wie folgt aussehen:

- Rund 25 Jahre alt - Gepflegte äußere Erscheinung - Große Körperstatur - Er habe ein schwarzes Langarmshirt und dunkle Jeans getragen - Große Nase - Er habe ein schwarzes, sportliches Herrenfahrrad mit sich geführt

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

