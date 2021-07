Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Geparkten Opel beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzen Opel Corsa beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (26.7.) auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte am Hüttenweg. Das Auto stand im Zeitraum von ca. 10.30 bis 10.50 Uhr in einer Parklücke auf dem dortigen Parkplatz und wurde vermutlich bei Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Die Schäden befinden sich im hinteren linken Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

