Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K59/Fahrer hupt, Mädchen stürzt, Fahrer fährt weiter

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall auf der K59 sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag (16.07.21) befuhr eine zehnjährige Dülmenerin mit ihrem Fahrrad die Kreisstraße 59 in Fahrtrichtung Dülmen. Gegen 17.13 Uhr kam dem Mädchen ein schwarzes Fahrzeug entgegen. Aus nicht bekannten Gründen hupte der Fahrer. Die junge Dülmenerin erschrak so sehr, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Fahrer des Fahrzeugs hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Merfeld. Mit einem Rettungswagen kam das Mädchen in ein Krankenhaus. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell