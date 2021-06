Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Eversum/In Haus eingedrungen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in das Haus eines 84-jährigen Lüdinghausers eingedrungen. Vermutlich betraten die Täter dieses durch die geöffnete Terrassentür. Sie stahlen Autoschlüssel, Haustürschlüssel, die Geldbörse und eine Tasche von der Garderobe. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Mittwoch (09.06.21) und 8.30 Uhr am Donnerstag (10.06.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

