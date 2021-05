Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Parkplatz Westerwinkel/Bundespolizei hilft bei Löscharbeiten

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Bundespolizeiabteilung St. Augustin und der Polizei Coesfeld

Außergewöhnliche Löschhilfe für einen Autofahrer aus Wilhelmshaven im Kreis Coesfeld: Mit einem Wasserwerfer haben Bundespolizisten am Sonntag (02.05.21) bei Löscharbeiten an einem brennenden Auto geholfen. Dieses stand auf dem Autobahnparkplatz Westerwinkel an der A1 bei Ascheberg.

Die Wasserwerfer-Einheit der Bundespolizeiabteilung Sankt Augustin befand sich auf dem Rückweg aus einem Unterstützungseinsatz in Hamburg anlässlich der Versammlungslagen am 01. Mai 2021. Gegen 15.35 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte aus der Ferne zur Abfahrt zu dem Autobahnparkplatz Rauchschwaden. Diese stellte sich als ein brennendes, abgestelltes Auto heraus.

Die Einsatzkräfte fuhren von der Autobahn ab und nahmen Kontakt zu den sich vor Ort befindlichen Beamten der Autobahnpolizei Münster und zum Mitarbeiter des ADAC auf. Die alarmierte Feuerwehr befand sich noch nicht vor Ort.

Die Technischen Einsatzkräfte unterstützten durch Absicherung des Ereignisortes und Ablöschen des Brandes durch den Einsatz eines Wasserwerfers. Es wurden 1300 l Wasser und 20 l Schaum abgegeben. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde an diese übergeben. Der 74-jährige Fahrer aus Wilhelmshaven blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell