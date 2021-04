Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münsterstraße/Radfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Zwei Frauen sind am Mittwochmorgen (14.04.21) mit ihren Rädern zusammengestoßen. Gegen 9.10 Uhr befuhr eine 21-jährige Havixbeckerin mit ihrem Fahrrad den Pieperfeldweg in Richtung Münsterstraße. Als sie auf den Radweg der Münsterstraße einfahren wollte, kam es zur Kollision mit einer 44-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Nottuln. Beide stürzten, wobei sich die 44-Jährige schwere und die Havixbeckerin leichte Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen kam die Frau aus Nottuln in ein Krankenhaus.

