Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße, Kanal/ An seinem Geburtstag unter Drogen Auto gefahren und erwischt worden

Coesfeld (ots)

An seinem Geburtstag (19.01.2021, 14.30 Uhr) legte ein 29-jähriger Autofahrer aus Dortmund mit seiner Freundin einen kleinen Halt am Kanal in Lüdinghausen an der Seppenrader Straße ein. Er fuhr auf das Hafengelände, obwohl dies an dieser Stelle nicht erlaubt und auch entsprechend durch ein Verkehrszeichen gekennzeichnet ist.

Dadurch fiel Polizisten das Fahrzeug auf und sie kontrollierten es. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Dortmunders.

Ein positiv verlaufender freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell