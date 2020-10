POL-COE: Kreis Coesfeld/ Betrüger rufen aktuell an

Polizei Coesfeld

Aktuell rufen Betrüger in Nottuln, Rosendahl, Coesfeld, Billerbeck und Senden samt Ortsteilen an. Vereinzelt geben sie sich als falsche Polizeibeamte aus. In den meisten Fällen jedoch als Verwandte, die ein Problem haben. Dieses könne das falsche Familienmitglied nur durch sofortige Barzahlung eines höheren Betrages lösen.

Stand jetzt haben alle Angerufenen die Masche durchschaut. Die Polizei rät:

- Erhalten Sie solch einen Anruf, legen Sie auf! - Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln - Geben Sie keine Informationen Preis - Lassen Sie sich auf kein Treffen ein - Rufen Sie unter 110 die Polizei oder erstatten Sie, wenn möglich, online Anzeige

