Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Sebastianplatz

Fenster zu Pfarrheim aufgehebelt

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters dragen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in das Pfarrheim in Darup. Vermutlich wurde bei dem Einbruch nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

