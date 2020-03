Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Unter Drogen am Steuer falsch geblinkt

Coesfeld (ots)

Einen Linksabbieger, der rechts geblinkt hatte kontrollierten Polizisten am Freitag (13.03.) um 22.30 Uhr auf der Mühlenstraße in Lüdinghausen. Der 32-jährige Autofahrer aus Lüdinghausen fiel bei der Kontrolle durch seine amphetamintypische Redseligkeit auf. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. In der Polizeiwache Lüdinghausen gab der 32-Jährige eine Blutprobe ab. Ihn erwarten nun 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell