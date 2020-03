Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten/Reifen an Autos zerstochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang vier Anzeigen wegen zerstochener Reifen an Autos sind bei der Polizei bislang erstattet worden. Alle Sachbeschädigungen wurden in der Nacht zum Mittwoch begangen und befinden sich an der Roxeler Straße bzw. dem Hamkamp. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell