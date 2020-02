Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Edith-Stein-Straße, Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.02.20, 23:00 Uhr - Samstag, 08.02.20, 07:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus auf der Edith-Stein-Straße in Ascheberg-Herbern und entwendeten hieraus ein iPad, einen Laptop und drei Geldbörsen samt Inhalt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel. 02591/ 793711 entgegen.

