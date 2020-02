POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade/ Glatteis führte auf der B474 zu einem schweren Verkehrsunfall

Polizei Coesfeld

Am Mittwochmorgen befuhr eine 30 Jährige mit ihrem Auto die B474 in Fahrtrichtung Dülmen. Nach einer Rechtskurve kam das Fahrzeug der Vredenerin ins schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem Auto einer Dülmenerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Auto der Dülmenerin wurde durch die Wucht des Zusammenpralls auf ein anliegendes Feld geschleuert und kippte auf die Seite. Beide Fahrerinen verletzten sich bei dem Unfall. Krankenwagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B474, wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, mehr als zwei Stunden, gesperrt.

