Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Scheibe eingeschlagen - Rucksack gestohlen

Coesfeld (ots)

Einen im Fußraum abgelegten Rucksack stahlen bislang unbekannte Täter am frühen Donnerstag Morgen. Gegen 06.50 Uhr parkte ein Bäckereifahrzeug für die Warenanlieferung auf dem Parkplatz des Combimarktes in Dülmen. Um an den Rucksack zu gelangen, schlugen die unbekannten Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell