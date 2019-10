Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofsgelände

Fan-T-Shirt geraubt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Raub eines T-Shirts und eines Schals des Fußballvereins Borussia Dortmund sucht die Polizei in Dülmen nach Zeugen. Ein 23-jähriger Dülmener beabsichtigte am Samstag um kurz nach 10 Uhr gemeinsam mit seinem Vater zum Derby nach Gelsenkirchen zu fahren. Zunächst hielten drei Täter den jungen Mann fest und versuchten ihm die Jacke und das darunter befindliche T-Shirt auszuziehen. Es gelang ihm sich loszureißen und durch das Bahnhofsgebäude in den unteren Bereich zu flüchten. Dort holten die Täter ihn ein und schlugen und traten auf ihn ein. Dabei forderten sie ihn auf sein Handy und sein Portemonnaie abzugeben. Sie raubten dem Dülmener sein T-Shirt und seinen Schal und liefen auf die obere Ebene zurück. Dort flüchteten sie mit einer älteren schwarzen Limousine der Marke Audi. Personenbeschreibung: 1. männlich, ca. 185cm groß, 20-30 Jahre alt, sportliche Statur 2. männlich, ca. 185cm groß, 20-30 Jahre alt, sportliche Statur, blaue Trainingsjacke 3. männlich, ca. 185cm groß, 20-30 Jahre alt, sportliche Statur, vermutlich ein Tatoo mit dem Emblem des Fußballvereins Schalke 04 im linken Halsbereich Alle drei Täter hatten ein osteuropäisches Aussehen und sprachen mit russichem Akzent. Personen, die Hinweise zu den möglichen Tätern machen können oder den Raub beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

