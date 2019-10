Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Hangenau/ Unfallflucht am Bahnübergang

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (10.10.) um 17.30 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer die Schrankenanlage an einem Bahnübergang in der Bulderner Bauernschaft Hangenau. Der Unbekannte befuhr den Feldweg in Richtung L551 auf den beampelten, beschrankten Bahnübergang Nr. 47,3 zu. Vermutlich passierte er die erste geschlossene Bahnschranke linksseitig und fuhr mit voller Wucht gegen die gegenüberliegende Schranke, so dass der Schrankenbaum abriss und fuhr dann unbekümmert weiter. Durch einen Techniker der DB wurde der Bereich provisorisch gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell