POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/ Korrekturmeldung zur Unfallflucht

In die Meldung zur Unfallflucht in Ottmarsbocholt vom Dienstagnachmittag hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der beschädigte Wagen war nicht in der Brakelstraße sondern im Gewerbegebiet An der Windmühle gegenüber der Stichstraße zum Bauhof der Gemeinde Senden. Der Mercedes ist auf der linken Seite nahezu über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt, eingedrückt und teilweise aufgerissen.

Ursprungsmeldung: Senden, Ottmarsbocholt, Brakelstraße/ Unfallflucht

‎Den auf der Brakelstraße in Ottmarsbocholt geparkten Mercedes eines 28-jährigen Aschebergers beschädigte ein Unfallfahrer am Dienstagnachmittag (13.08.) zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

