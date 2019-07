Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße/ Qualmendes Auto aus Scheune gezogen

Coesfeld (ots)

Zwei Nordkirchener (16 und 17) haben am späten Donnerstagabend (25. Juli) gegen 22 Uhr durch ihr beherztes Eingreifen möglicherweise einen Scheunenbrand an der Alten Ascheberger Straße in Nordkirchen verhindert. Die beiden hatten bemerkt, dass ein in der Scheune abgestelltes Auto aus dem Motorraum qualmte. Sie alarmierten die Feuerwehr, schoben einen mit Strohballen beladenen Anhänger weg und zogen dann das qualmende Auto aus der Scheune. Die Freiwillige Feuerwehr Nordkirchen war schnell vor Ort und löschte den Brand im Motorraum. Dennoch entstand am Pkw Totalschaden. Das Gebäude wurde aber nicht beschädigt. Da die beiden jungen Männer und eine weitere Zeugin (24) Rauch eingeatmet hatten wurden sie vor Ort von Rettungskräften untersucht. Die drei blieben unverletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht sodass zunächst von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen wird.

