Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/ Einbruch beim Imker

Coesfeld (ots)

Aus einer Hütte am Rande eines Waldes in der Lüdinghauser Bauerschafft Bechtrup haben Einbrecher eine Solaranlage sowie Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Hütte dient einem Imker als Arbeits- und Lagerraum während der Honigernte. Tatzeit: zwischen dem 9. und 16. Juni. Entdeckt wurde der Schaden am Sonntagnachmittag. Der oder die Täter waren vermutlich über ein Tor geklettert und so auf das eingezäunte Gelände gelangt. Sie brachen die Tür zur Hütte auf, durchsuchten Schränke, beschädigten und zerstärten Mobiliar. Die dort installierten Teile der Solaranlage (u.a. Speicherzelle) stahlen die Einbrecher. Offensichtlich veruchten die Täter auch, Solarmodule vom Dach der Hütte zu entwenden, was ihnen nicht gelang. Auch einen Bauwagen auf dem Gelände brachen die Täter auf und stahlen daraus Werkzeuge. An den Bienenstöcken richteten die Einbrecher keinen Schaden an. Wer etwas beobachtet hat wir gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

