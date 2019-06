Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In ein freistehendes Einfamilienhaus am Haverlandweg in Dülmen brachen Unbekannte zwischen dem 30.05.2019 und Sonntag, 09.06.2019 ein. Die Täter hebelten die Terassentür des Hauses auf und drangen auch in die Gartenlaube ein. Ob etwas in dem in Auflösung befindlichen Hausstand gestohlen wurde ist momentan nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

