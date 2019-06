Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/ Freilaufender Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Coesfeld (ots)

Den Halter eines schwarz/braunen Mischlingshundes von ca. 60 cm Höhe sucht die Polizei in Börnste. Eine 21-jährige Radfahrerin aus Dülmen war am Sonntagmittag, 09.06.2019 um 12.10 Uhr auf dem Waldweg gegenüber der Zufahrt zum "Haus Waldfrieden" mit Fahrtrichtung Dülmen unterwegs, als der Hund auf die Radfahrerin zustürmte. Zwar konnte die junge Frau den Hund abwehren, kam jedoch zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zudem entstand Sachschaden an der Bekleidung. Ein Hundehalter war nicht in Sicht. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

