Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Die Fahrerin eines grau/braunen Mercedes R 350 mit COE-Kennzeichen sucht die Polizei in Dülmen. Diese war dabei beobachtet worden, wie sie beim Ausparken auf dem "Real-Parkplatz" am Mittwoch, 29.05.2019 um 13.42 Uhr einen anderen Wagen beschädigte und davon fuhr. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

