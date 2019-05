Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Aufmerksamen Zeugen verdankt eine 55-jährige Nordkirchenerin, dass sie nicht auf einen vierstelligen Unfallschaden sitzen bleibt. Ein 65-jähriger Lüdinghauser hatte beim Einparken am Mittwochmorgen, 29.05.2019 um 11 Uhr den auf dem "Marktkauf-Parkplatz" in Lüdinghausen abgestellten Wagen der Frau beschädigt. Unbekümmert ging er einkaufen. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. Der Unfallfahrer erschien am Unfallort, nachdem er im Markt ausgerufen worden war. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

