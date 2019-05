Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße

Ascheberger Straße, Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 18.05.19, 13:30 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Ascheberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 63-jährigen Motorradfahrer aus Heiden und einer 71-jährigen Autofahrerin aus Münster. Bei dem Zusammmenstoß wurde der Heidener leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell