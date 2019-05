Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Pastoratsweg, Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Coesfeld (ots)

Am 18.05.2019, 13:00 Uhr fuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Dülmen aus einer Parklücke und verursachte dadurch einen Schaden an einem anderen Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

