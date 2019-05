Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Einbruch in leerstehende Wohnung

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag (29. April) und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in eine zurzeit leerstehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gettruper Straße in Senden eingebrochen. Der oder die Täter hatten ein Fenster der Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Gestohlen wurde eine Bluetoothbox. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell