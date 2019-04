Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße, Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 28.04.19, 19:07 Uhr fuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Bösensell von der Bahnhofstraße kommend in den Kreuzungsbereich der Weseler Straße. Hier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Münsteraner, der die Weseler Straße mit seinem Auto und Anhänger in Richtung Appelhülsen fuhr. Der Bösenseller verletzte sich schwer und er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell