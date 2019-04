Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg, Richtengraben/ Diebstahl von Motorroller und aus Auto

Coesfeld (ots)

Zwei Kfz-Delikte hat die Polizei in Billerbeck aus der vergangenen Nacht (25. auf 26. April) in Bearbeitung. Den Motorroller eines 66-jährigen Billerbeckers stahlen Unbekannte in der Straße An der Kolvenburg. In der Nähe wurde der Motorroller wieder aufgefunden - allerdings ohne Frontverkleidung. Am Richtengraben stahlen Unbekannte aus dem VW eines 56-Jährigen aus Heek den Fahrzeugschein und einen Schlüssel. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

