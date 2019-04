Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Kreisverkehr B474, B58/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Mit ihrem weißen Opel Corsa mit COE-Kennzeichen flüchtete eine ca. 25-jährige Blondine am Donnerstag, 25.04.2019 um 16.20 Uhr nach einem Unfall im Kreisverkehr in Seppenrade über die B 58 in Richtung Lüdinghausen. Eine 24-jährige Lüdinghauserin hatte den Kreisverkehr der B474 mit der B58 befahren und für einen querenden Radfahrer abgebremst. Dies übersah die Corsa-Fahrerin offensichtlich und fuhr auf den Seat Leon der Lüdinghauserin auf. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

