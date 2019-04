Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/ Pedelec-Fahrerin verstirbt nach Unfall

Coesfeld (ots)

Eine Coesfelderin (75) ist am Donnerstag (25. April, gegen 15.55 Uhr) bei einem Unfall auf der Bundesstraße 474 bei Coesfeld-Lette tödlich verletzt worden. Die Frau fuhr auf einem Pedelec auf dem Seitenstreifen der B474 Richtung Coesfeld und steuerte nach links, offenbar um die Fahrbahn zu überqueren. Eine in gleiche Richtung fahrende Autofahrerin (58) aus Coesfeld versuchte auszuweichen, erfasste die Radfahrerin aber dennoch. Die 75-Jährige erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Polizisten sperrten die Straße und leiteten den Verkehr um. Im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus. Ein Opferschützer der Polizei überbrachte Angehörigen der Verstorbenen die Todesnachricht. In die Untersuchungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an.

