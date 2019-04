Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße

Versuchter Firmeneinbruch - Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Bereits in der Nacht zum Mittwoch gelangten bislang unbekannte Einbrecher auf ein Firmengelände. Wie die Täter auf das Gelände gelangten ist unklar. Auf dem Gelände brachen sie zwei Transporter auf, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Weiterhin wurden die Fahrertüren von zwei Traktoren aufgebrochen. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. In das Firmengebäude gelangten die Einbrecher nicht. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

