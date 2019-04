Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Venner Straße/ Unfallzeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls am Donnerstag (4. April) um 12.53 Uhr auf der Venner Straße in Ottmarsbocholt, sich zu melden. Eine Sendenerin hatte mit ihrem Opel Astra zu einem Überholvorgang angesetzte, als der zu überholende Wagen - ein weißer Ford Mondeo mit Lüdinghauser Kennzeichen - ebenfalls nach links ausscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern sei sie weiter nach links ausgewichen und gegen einen Leitpfosten am Fahrbahnrand gefahren, gab die Sendenerin zu Protokoll. Der Fahrer des Modeo setzte seine Fahrt fort und wird jetzt gesucht. Hinweise: 02591/7930

