Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten, Tiberstraße/ Erst in Wohnung, dann in Geschäft eingebrochen

Coesfeld (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch Am Schloßgarten in Dülmen haben Unbekannte neben Bargeld und einem Smartphone auch einen Schlüsselbund gestohlen. An diesem befanden sich ein Autoschlüssel sowie Geschäftsschlüssel. Die Täter fuhren mit dem Auto der Geschädigten zu deren Schmuckgeschäft an der Tiberstraße, nutzten die Schlüssel und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Den zuvor gestohlenen Wagen der Frau ließen sie zurück. Tatzeit: zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (2. April). Zeugen werden gebeten, sich zu melden: 02594/7930

