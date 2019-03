Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Marienplatz, Sachbeschädigungen an Schautafeln

Coesfeld (ots)

Am 29.03.2019, 23:30 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an den Glasschautafeln der Kirchengemeinde, an einer Straßenlaterne sowie an einem Fahrrad. Mehrere Jugendliche wurden dabei von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Die Polizei konnte bisher zwei Nottulner im Alter von 15 und 16 Jahren feststellen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, in Verbindung zu setzen.

