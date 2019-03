Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Polizei bittet um Hinweise zu grünem Seat Marbella

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Wie berichtet, haben Beamte am Freitag (22. März) in Ascheberg einen altersschwachen grünen Seat Marbella aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen wurde ohne Versicherungsschutz genutzt. Angebracht war an dem Wagen, dessen Höchstgeschwindigkeit technisch gedrosselt ist, ein Versicherungskennzeichen, das für ein Mofa ausgegeben worden war - und nicht für den Seat. Das Fahrzeug, das zudem technische Mängel aufweist, hat die Polizei sichergestellt. Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrzeug in Ascheberg und Umgebung in der Vergangenheit beobachtet und kann Angaben zum Fahrer machen? Der Halter ist jedenfalls nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Hinweise: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell