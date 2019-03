Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/ Feuerwehr löscht Kellerbrand

Coesfeld (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt ist ein Wäschetrockner im Keller eines Einfamilienhauses an der Straße Kalte in Coesfeld-Lette in Brand geraten. Das war am Donnerstag (26. März) gegen 21.45 Uhr. Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden blieb im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell