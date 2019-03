Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Firmeneinbrüche - Zeugenaufruf

Coesfeld (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei von Firmen aus Olfen gemeldet worden, die an der Robert-Bosch-Straße ansässig sind. Tatzeit war die Nacht zum Mittwoch (27. März). In einem Fall schnitten der oder die Täter ein Loch in den Zaun, der das Firmengelände sichert. Im zweiten Fall kamen die Täter auf bislang ungeklärte Weise auf das eingezäunte Gelände, zerstörten einen Bewegungsmelder und schlugen eine Fensterscheibe zu einem Büro ein. Was in den beiden Fällen gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell