Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Lüdinghausen, Seppenrade/ Autoknacker erbeuten Navis und mehr

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20. März) waren im Kreis Coesfeld Autoknacker am Werk. In Coesfeld-Lette hatten sie es offensichtlich gezielt auf Navigations- und Entertainmentsysteme aus Volkswagen abgesehen. In Lüdinghausen knackten Täter mehrere BMW und stahlen Navigationsgeräte und mehr. Dass die Taten an den beiden Orten jeweils im Zusammenhang stehen, ist wahrscheinlich. Schon allein wegen des gleichen Modus operandi.

An der Coesfelder Straße in Lette wurde ein VW Tiguan geöffnet. Vermutlich verstärkten die Täter dazu das Signal des Keyless-Schlüssels. Beute: das fest eingebaute Entertainmentsystem. Vermutlich auf die gleiche Weise öffneten Diebe einen VW Sharan an der Straße Hemingkamp in Lette und bauten das Navigationssystem aus. Aus einem weiteren VW Sharan bauten die Täter an der Bergstraße in Lette das Entertainmentsystem aus. Auch hier nutzten die Diebe wohl das Schlüssel-Signal. Die Polizei rät: Wenn ihr Wagen mit einem Keyless-Schließsystem ausgestattet ist, bewahren sie die Schlüssel nicht in Nähe der Haustür auf und schirmen Sie das Signal des Schlüssels ab, indem sie ihn beispielsweise in einer Metalldose aufbewahren. Die Reichweite des Schlüssel-Signals, das den Wagen öffnet und das Starten ermöglicht, lässt sich technisch verlängern, sodass Diebe den Wagen ausschlachten oder auch starten können.

In Lüdinghausen-Seppenrade gingen Täter beim Öffnen von Wagen der Marke BMW rabiater vor. An der Straße Kermessenkamp schlugen sie ein Fenster eines BMW 320d ein und bauten das Multifunktionslenkrad aus. Am Lerchenweg wurde aus einem BMW X4 ein Navi, ein Radio und ein Steuergerät gestohlen. Auch hier hatten die Täter zuvor eine Scheibe eingeschlagen. Gleich an zwei BMW (320d und 420d) wurden an der Ammonitenstraße in Seppenrade Scheiben eingeschlagen. Die Beute: Navigationsgeräte.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Wer in Lette etwas beobachtet hat, ruft bitte bei der Polizei in Coesfeld an: 02541/140. Zeugen aus Seppenrade rufen bitte auf der Wache Lüdinghausen an: 02591/7930.

Polizei Coesfeld

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

