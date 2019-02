Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm

Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Donnerstagvormittag (28.02.2019, 10.10 Uhr) einen 60-jährigen Sendener auf der Straße Ostdamm in Dülmen angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Sein Auto musste der Sendener an Ort und Stelle natürlich stehen lassen.

