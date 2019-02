Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße

Briefkasten durch Feuerwerkskörper beschädigt

Coesfeld (ots)

Durch einen lauten Knall ist eine Dülmenerin am frühen Mittwochmorgen (20. Februar) um 5.55 Uhr aufgeschreckt worden. Unbekannte Täter hatten einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten des Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Dülmen gesteckt und gezündet. Dadurch wurde der Briefkasten beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

