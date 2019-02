Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach

Grauer Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag (18.02.2019), 19 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, den an der Straße Am Gorbach in Nordkirchen abgestellten, grauen Ford Focus eines Werneraners beschädigt. Die Beifahrerseite wurde zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell