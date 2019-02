Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld - Forellenweg, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Am Dienstag, 19.02.2019, in der Zeit von 17.15 h - 19.55 h, kam es in Coesfeld, Forellenweg, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe - melden Sie bitte verdächtige Wahrnmehmungen, die Sie an dem Nachmittag vielleicht gemacht haben, an die Polizei Coesfeld. Sie erreichen uns unter Tel. 02541-140.

