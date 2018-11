POL-COE: Senden, B235/ Sendener bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Ein Autofahrer (53) aus Senden ist am Donnerstagabend (29. November) um 21.12 Uhr bei einem Unfall auf der B235 bei Senden schwer verletzt worden. In einer Rechtskurve war er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Sendener wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell